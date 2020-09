MotoGP Gp dell’Emilia Romagna, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Il Motomondiale non si ferma e per la seconda settimana consecutiva fa tappa in Italia sul circuito di Misano. Questa volta per il MotoGP Gp dell’Emilia Romagna. Si tratta del settimo appuntamento della stagione 2020 e come le altre gare si annuncia emozionante con almeno 4-5 piloti in grado di portare a casa la vittoria.

Nello scorso Gp era toccato a Franco Morbidelli vincere con Bagnaia e Mir alle sue spalle. Vedremo se Valentino Rossi, Quartararo e Dovizioso su tutti riusciranno a rispondere e cambiare le sorti della gara.

MotoGP Gp dell’Emilia Romagna: dove vederlo

Andiamo a vedere come si potrà godere dello spettacolo del MotoGP Gp dell’Emilia Romagna. Come tutti gli appuntamenti del Motomondiale 2020, anche la gara sul circuito di Misano potrà essere seguita in diretta tv su Sky e su DAZN. Lo spettacolo del primo Gran Premio a porte parzialmente aperte sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, DAZN e su TV8 fino a domenica 20 settembre, con la gara di MotoGP in programma alle 14.00 e le qualifiche sabato alle 14.10. Anche tutti gli altri appuntamenti delle prove libere potranno essere seguiti sugli stessi canali ma non sul piccolo schermo.

Per chi volesse seguire il weekend di gara in live streaming, invece, sarà possibile connettersi, per i soli abbonati, attraverso Sky Go anche via smartphone, tablet e pc. Stesso discorso per quanto riguarda DAZN. La piattaforma di streaming è facilmente accessibile dopo aver sottoscritto un abbonamento mensile rinnovabile. Successivamente si potrà godere dello spettacolo della MotoGp comodamente da dove si preferisce.

Qui, il programma dettagliato del weekend per seguire il Gran Premio:

Sabato 19 settembre

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 20 settembre

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

14.00 MotoGP Gara

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX DI UN CALCIATORE