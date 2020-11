MotoGP Gp d’Europa dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Torna il Motomondiale e lo fa col dodicesimo appuntamento della stagione. Dopo le emozioni del Gp di Teruel, ecco che si entra nel trittico decisivo per l’assegnazione del titolo iridato. Si corre a Valencia per il MotoGP GP d’Europa sul Circuit Ricardo Tormo, pilota spagnolo morto nel 1998, vincitore di due titoli del Motomondiale per la classe 50 nel 1978 e nel 1981.

La lotta per la vittoria del titolo è più che mai aperta con ben cinque/sei piloti potenzialmente ancora in corsa. Guida Mir con la Suzuki, davanti a Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Seguono poi Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso e Alex Rins ancora non fuori dai giochi almeno per la matematica.

MotoGP GP d’Europa: dove vederlo in diretta e streaming

Come di consueto, andiamo a vedere come poter vedere live in diretta le prove, le qualifiche e ovviamente la gara del Motomondiale a Valencia.

Saranno DAZN e Sky le due emittenti che trasmetteranno il Gp a Valencia. Più precisamente, su Sky la visione di tutte le fasi del weekend saranno visibili al canale Sky Sport MotoGP (canale 208). Per seguire l’evento sarà possibile, per gli abbonati, anche utilizzare Sky Go, il servizio che consente anche con dispositivi mobili di godere degli eventi su pc, smartphone e tablet.

Sempre via streaming, sarà possibile vedere il Gp d’Europa con DAZN. (CLICCA QUI PER ABBONARTI) Basterà scaricare l’applicazione, abbonarsi mensilmente e godere di tutta l’offerta che prevedere molto altro oltre ai motori. Anche in questo caso l’accesso al Gran Premio sarà possibile da diversi dispositivi mobili.

Per chi volesse vedere in chiaro sul piccolo schermo l’evento, dovrà fare affidamento su TV8 che però dovrebbe mostrare la gara solo in differita dopo alcune ore dall’effettivo svolgimento della corsa.

Questo il programma con gli orari del MotoGP Gp d’Europa:

Sabato 7 novembre

10:55-11:40: libere 3 MotoGP

14:10-14:40: libere 4 MotoGP

14:50-15:30: qualifiche MotoGP

Domenica 8 novembre

10:00-10:20: Warm Up MotoGP

14:00: gara MotoGP

