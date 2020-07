MotoGP, Gp di Andalusia dove vederlo in streaming e diretta tv: orario qualifiche e gara

Dopo la sosta forzata per l’emergenza sanitaria, il Motomondiale è ripartito e non intende fermarsi. Altro appuntamento in Spagna, sempre sul circuito di Jerez. Per il secondo weekend consecutivo la MotoGP sarà protagonista, questa volta per il MotoGP Gran Premio di Andalusia.

Sarà la gara ancora di Quartararo? O l’occasione per i rivali di rispondere al primo successo nella classe regina del francese. Vinales e Dovizioso vorranno migliorare il secondo e terzo posto della prima uscita. Attenzione anche a Valentino Rossi, veloce nelle prove e volenteroso di rimediare al k.o. tecnico della prima corsa. Ma sarà soprattutto il Gran Premio di Marc Marquez, caduto e fratturatosi ma subito in pista contro ogni aspettativa.

MotoGP, Gp di Andalusia: dove vederlo in diretta e streaming

Andiamo subito a vedere come sarà possibile seguire in diretta tv e live streaming l’evento. Il MotoGP Gp di Andalusia, valido per la seconda tappa della nuova stagione 2020 è entrato nel vivo da giovedì con le conferenze stampa dei piloti. Venerdì 24 luglio le moto andranno in pista per la prima e la seconda sessione di prove libere. Ma il weekend si accenderà al sabato con le prove libere 3 e le successive qualifiche che daranno la griglia di partenza finale. Domenica 26 luglio, la gara alle ore 14.00.

Tutte le gare del mondiale di MotoGP, compresa questa del Gp di Andalusia, saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport, ma anche sulla piattaforma DAZN. I canali dove poter vedere in diretta tv ogni sessione di prove, qualifiche e gara sono Sky Sport MotoGP al canale 208 e Sky Sport Uno al canale 201. Inoltre, la piattaforma Sky garantirà anche una migliore esperienza nel vedere in tv i Gran Premi grazie al servizio 4K HDR su Sky Q satellite.

Esiste anche la possibilità per tutti coloro che sono abbonati Sky, di poter seguire gli eventi in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet, smartphone e pc. Basterà scaricare le applicazioni per utilizzare Sky Go e NowTV, il servizio di streaming on-demand e live di proprietà di Sky. Per coloro che non sono abbonati a Sky o che non possiedono l’abbonamento DAZN, esiste sempre la possibilità di seguire la gara in differita su TV8 alle ore 17.00 sul canale 8 del digitale terrestre.

Questo il programma completo del weekend con tutti gli orari delle sessioni e il rispettivo canale:

VENERDI’ 24 LUGLIO

9.50 Prove Libere 1

14.05 Prove Libere 2

SABATO 25 LUGLIO

9.50 Prove Libere 3

13.30 Prove Libere 4

14.10 Qualifiche (Sky Sport MotoGP/DAZN)

15.30 Sintesi Qualifiche (in differita su TV8)

DOMENICA 26 LUGLIO

14.00 Gara (in diretta su Sky Sport MotoGP/Uno HD e DAZN)

17.00 Gara (in differita su TV8)

