MotoGP GP di Aragon, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Il Motomondiale fa tappa in Aragona per il decimo appuntamento della stagione. Si corre il MotoGP GP di Aragon dove, siamo sicuri, non mancheranno le sorprese. Una prima novità, come noto, sarà l’assenza di Valentino Rossi risultato positivo al coronavirus nelle scorse ore. Il numero 46 non prenderà parte alla corsa e, con ogni probabilità salterà anche quella successiva.

La classifica iridata è tornata ad essere molto serrata dopo la gara di Le Mans dove Petrucci si è importo a sorpresa su Marquez (Alex) e P. Espargaro. Dovizioso è tornato a battagliare ma a comandare è ancora Fabio Quartararo con Mir alle sue spalle. Il Gp di Aragon dovrà dare molte risposte anche per le ambizioni della Yamaha di Vinales, apparso in grande difficoltà in Francia. Ma andiamo a vedere come poter seguire in diretta il Gran Premio.

MotoGP GP di Aragon: diretta e streaming

Come tutte le gare di questa stagione, il Motomondiale verrà trasmesso in diretta tv e in live streaming da Sky e da DAZN. Saranno queste due le emittenti a dare la possibilità agli appassionati di vedere la corsa di Le Mans.

Su Sky la diretta del Gran Premio di Aragona sarà su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Ma esiste anche la possibilità di vedere la corsa in streaming. Il Gp, infatti, sarà disponibile anche n streaming con Sky Go che consentirà di visionare la gara anche con dispositivi mobili quali smartphone e tablet oltre che pc e notebook. Sempre in diretta streaming c’è anche l’opzione DAZN.

Basterà scaricare l’app e abbonarsi. Per chi volesse vedere il Gp in televisione, invece, dovrà attendere la differita che andrà in onda su TV8 ma solo alcune ore dopo l’effettiva conclusione della corsa.

Questo il programma per il MotoGP GP di Aragon:

Sabato 17 ottobre

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Domenica 18 ottobre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 14.00: gara MotoGP