MotoGP GP di Catalunya dove vederlo in diretta tv e streaming: orario qualifiche e gara

Il Motomondiale non si ferma e dopo il doppio appuntamento in Italia, ecco che le due ruote fanno tappa in Spagna. Tutto è pronto per il MotoGP GP di Catalunya, ottava gara di questa particolare stagione 2020.

La classe regina sta vivendo un’annata davvero speciale con tanti piloti in lotta per il titolo. Andrea Dovizioso è al comando della classifica iridata ma Fabio Quartararo, Vinales e Mir sono subito dietro alle sue spalle. Anche in Spagna, sul circuito di Barcellona ci si attende grande lotta per le prime tre piazze e non solo. Vedremo dunque chi riuscirà ad imporsi questa volta anche se, con ogni probabilità, Vinales proverà a fare il bis dopo il successo di Misano e avrà motivazioni extra visto che si tratterà del suo Gran Premio di casa.

Dove vedere MotoGP GP di Catalunya in diretta tv e streaming

Andiamo quindi a vedere quale sarà il programma di questo ottavo appuntamento con il Motomondiale 2020 della MotoGP. Ecco gli orari del GP di Catalunya che ha preso ufficialmente il via a Barcellona con la prima sessione delle prove libere del venerdì e che si concluderà con le qualifiche del sabato e, ovviamente, la gara di domenica 27 settembre.

Tutti i weekend di gara del Mondiale 2020 della MotoGP saranno trasmessi in diretta tv e in diretta streaming da Sky e DAZN. Per quanto riguarda il GP di Catalunya prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP HD al canale 208 del decoder satellitare, su Sky Sport Uno al canale 201 e in streaming sull’app SkyGo e per gli abbonati su NowTv.

Come alternativa, per chi volesse seguire la gara in streaming, sarà possibile seguire il weekend del gran premio a Barcellona a Montmelò anche su DAZN. Basterà scaricare l’app e utilizzarla anche per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Qualifiche e gara saranno inoltre visibili in differita anche in chiaro su TV8.

Questo il programma del MotoGP GP di Catalunya:

Sabato 26 settembre

FP3: 9:55 – 10:40

FP4: 13:30 -14:00

Qualifiche Q1: 14:10 – 14:25

Qualifiche Q2: 14:35 – 14:50

Domenica 27 settembre

Gran Premio: 15:00

