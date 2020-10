MotoGP GP di Francia, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Dalla Catalogna alla Francia, il Motomondiale prosegue e si prepara per il nono appuntamento stagionale. Si corre nel weekend il MotoGP GP di Francia. L’annata 2020-21 si sta dimostrando ricca di sorprese con una battaglia serrata per il titolo con diversi piloti coinvolti complice anche l’assenza del campione in carica Marc Marquez.

La classifica iridata vede Fabio Quartararo al comando e desideroso di fare bella figura nella corsa di casa a Le Mans. Con 108 punti è lui il leader del mondiale. Alle sua spalle la sorpresa Suzuki con Joan Mir a quota 100 punti. Ma i giochi non sono fatti e alle loro spalle seguono Maverick Vinales e Andrea Dovizioso rispettivamente con 90 e 84 punti. Più lontani Franco Morbidelli a 77 punti e Valentino Rossi che, complice due zeri in classifica, si trova a soli 58 punti.

Il Gran Premio di Francia potrebbe regalare anche qualche sorpresa con le KTM velocissime e, come sempre, anche le Ducati di Miller e Bagnaia. Come sempre, dopo le prove del venerdì, sabato sarà il momento delle qualifiche e domenica la gara che sarà alle 13.00.

MotoGP GP di Francia: dove vederlo in diretta e streaming

Andiamo a vedere come si potrà vedere il MotoGP GP di Francia con uno sguardo agli orari di questa settimana. Infatti, in Francia, la MotoGP correrà alle 13.00 rispetto all’orario consueto. Come tutte le gare di questa stagione, il Motomondiale verrà trasmesso in diretta tv e in live streaming da Sky e da DAZN. Saranno queste due le emittenti a dare la possibilità agli appassionati di vedere la corsa di Le Mans. Su Sky la diretta del Gran Premio di Francia sarà su Sky Sport MotoGP al canale 208 e Sky Sport Uno.

La corsa sarà disponibile anche n streaming con Sky Go che consentirà di guardare la gara anche tramite dispositivi mobili quali smartphone e tablet oltre che pc e notebook. Sempre in diretta streaming c’è anche l’opzione DAZN. In questo caso basterà scaricare l’app e abbonarsi. Per chi volesse vedere il Gp in televisione, invece, dovrà attendere la differita che andrà in onda su TV8 ma solo alcune ore dopo l’effettiva conclusione della corsa.

Questo il programma del weekend per il MotoGP GP di Francia a Le Mans:

Sabato

9.55-10.40: MotoGP, FP3

13.30-14.00: MotoGP, FP4

14.10-14.25: MotoGP, QP1

14.35-14.50: MotoGP, QP2

Domenica

9.30-9.50: MotoGP, Warm Up

13.00: MotoGP, Gara