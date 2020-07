MotoGp Gp di Jerez, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Riparte il Motomondiale dopo la lunghissima e inattesa sosta forzata dovuta all’emergenza sanitaria. Finalmente torna la MotoGp col Gp di Jerez. Nel Gran Premio di Spagna 2020 sarà, ovviamente, caccia al campione del mondo della Honda Marc Marquez. Tante le incognite su chi sarà il suo principale antagonista. Ci si aspetta tanto dal vice campione del mondo Andrea Dovizioso, le cui condizioni fisiche restano incerte dopo l’infortunio subito qualche settimana fa. Ma possibili anche le sorprese con Fabio Quartararo ancora molto veloce. Non si devono dimenticare le due Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Possibili outsider anche i due piloti della Suzuki Rins e Mir.

MotoGp, Gp di Jerez: dove vederlo in diretta tv e streaming

Per il primo Gp della stagione, andiamo subito a vedere come gli appassionati delle due ruote potranno godersi lo spettacolo del Gran Premio di Spagna del Motomondiale. Per vedere il Gp di Jerez in diretta tv e streaming occorrerà sintonizzarsi su Dazn o su Sky. Saranno infatti queste due le emittenti che renderanno possibile vedere la gara live.

Tutte le sessioni, prove libere, qualifiche del sabato e gara della domenica, saranno trasmesse in diretta sul canale Sky MotoGP e saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma SkyGo. Da quest’anno anche DAZN trasmetterà la MotoGp seguendo le varie tappe del weekend in ogni sua seduta. Chi non avrà modo di sintonizzarsi su Sky o DAZN, potrà vedere la corsa in chiaro, in televisione, attraverso TV8 che mostrerà il Gp di Jerez in differita sia per le qualifiche sia per la gara. Sky e Dazn trasmetteranno anche Moto2 e Moto3.

Questo il programma completo con orari per vedere la MotoGp su Sky:

Sabato 18 luglio

09:00-09:40 Diretta Moto3 Prove Libere 3

09:55-10:40 Diretta MotoGP Prove Libere 3

10:55-11:35 Diretta Moto2 Prove Libere 3

11:50-12:20 Diretta MotoE Prove Libere 3

12:35-13:15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 Diretta MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:05-16:45 Diretta MotoE E-Pole

Domenica 19 luglio

08:20-08:40 Diretta Moto3 Warm Up

08:50-09:10 Diretta Moto2 Warm Up

09:20-09:40 Diretta MotoGP Warm Up

10:05 Diretta MotoE Gara

11:00 Diretta Moto3 Gara

12:20 Diretta Moto2 Gara

14:00 Diretta MotoGP Gara

