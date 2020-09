MotoGP GP di San Marino: dove vederlo in diretta tv e streaming oggi

Torna il Motomondiale dopo le due settimane di sosta. Riecco le due ruote protagoniste con il sesto appuntamento della stagione 2020. Si corre a Misano per il MotoGP GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo le gare in Spagna, in Repubblica Ceca e in Austria, ecco l’Italia e finalmente di nuovo il pubblico. Per l’occasione, infatti, sarà possibile rivedere i tifosi: l’accesso sarà garantito fino ad un massimo di 10mila persone al giorno per i due weekend di gara (13 e 20 settembre).

Al rientro dopo la sosta, ci si attende ancora una grande lotta per le prime posizioni. La classifica del Motomondiale vede Fabio Quartararo davanti ad Andrea Dovizioso, ma solo di tre punti. Alle loro spalle è grande lotta tra Miller, Vinales, Nakagami e Rossi. Ricoridamo che alla sfida per il titolo manca ancora il campione del mondo in carica Marc Marquez, fermo dopo la frattura dell’omero.

MotoGP GP di San Marino: dove vederlo in diretta

Andiamo ora a vedere come si potrà godere dello spettacolo del MotoGP GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Come tutti gli appuntamenti del Motomondiale 2020, anche la gara sul circuito di Misano potrà essere seguita in diretta tv su Sky e su DAZN. Lo spettacolo del primo Gran Premio a porte parzialmente aperte sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, DAZN e anche in chiaro su TV8 fino a domenica 13 settembre, con la gara di MotoGP in programma alle 14.00 e le qualifiche sabato alle 14.10. Anche tutti gli altri appuntamenti delle prove libere potranno essere seguiti sugli stessi canali ma non sul piccolo schermo.

Per chi volesse seguire il weekend di gara in live streaming, invece, sarà possibile connettersi, per i soli abbonati, attraverso Sky Go anche via smartphone, tablet e pc. Stesso discorso per quanto riguarda DAZN. La piattaforma di streaming è facilmente accessibile dopo aver sottoscritto un abbonamento mensile rinnovabile. Le due emittenti trasmetteranno tutti gli eventi della MotoGP in diretta.

Qui, il programma dettagliato del MotoGP GP di San Marino:

Sabato 12 settembre

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Domenica 13 settembre

Ore 8.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 14.00: gara MotoGP

