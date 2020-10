MotoGP GP di Teruel dove vederlo in diretta tv e streaming oggi

Il Motomondiale torna protagonista del weekend. Secondo appuntamento consecutivo ad Aragon, questa volta per il MotoGP GP di Teruel. Si corre con orari diversi rispetto al solito dato che la scorsa settimana le temperature avevano causa un ritardo di circa un’ora sulla programmazione.

La vetta della classifica vede Mir primo con Quartararo, Vinales e Dovizioso all’inseguimento. Anche per questa corsa sono attese sorprese e non è escluso che qualche outsider possa stupire “disturbando”, di fatto, la battaglia iridata.

Nelle libere molto veloci le Suzuki di Mir e Rins ma sul finire delle secondo prove scatto d’orgoglio della Yamaha con Vinales e Quartararo vicini ai primi. Male, fino ad ora, la Ducati con Andrea Dovizioso in netta difficoltà.

MotoGP GP di Teruel: dove vederlo in diretta

Il weekend del MotoGP GP di Teruel si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Come detto, visto il precedente della scorsa settimana ad Aragon, la direzione gara ha deciso di modificare leggermente gli orari delle tre classi. A trasmettere le corse di tutte le categorie, come tutte le gare di questa stagione, ci penseranno Sky e DAZN. Il Motomondiale verrà trasmesso in diretta tv e in live streaming dalle due emittenti con TV8 che alternerà dirette e differite.

Su Sky la diretta del MotoGP GP di Teruel sarà su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno a partire dalle 13.00. L’orario della qualifica, invece, vedrà le FP4 iniziare alle 14.10 e la fase di Q1 e Q2 iniziare successivamente. La corsa sarà disponibile anche in streaming con Sky Go che consentirà di visionare la gara anche con dispositivi mobili quali smartphone e tablet oltre che pc e notebook. Sempre in diretta streaming c’è anche l’opzione DAZN. Basterà scaricare l’app e abbonarsi.

Per chi volesse vedere il Gp in televisione, invece, dovrà sintonizzarsi su TV8 che trasmetterà l’evento sul piccolo schermo. Col cambio di orari, la corsa dovrebbe essere trasmessa in live in chiaro.

Questo il programma completo del MotoGP GP di Teruel:

Venerdì 23 ottobre

Ore 10.55: prove libere 1 MotoGP

Ore 14.30: prove libere 2 MotoGP

Sabato 24 ottobre

Ore 10.55: prove libere 3 MotoGP

Ore 14.10: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.50: qualifiche MotoGP

Domenica 25 ottobre

Ore 9.50: warm up MotoGP

Ore 13.00: gara MotoGP