MotoGP GP di Thailandia, terribile caduta di Marquez nelle libere: moto distrutta e pilota in ospedale

Brutta caduta di Marc Marquez sul finire della prima sessione di libere del GP di Thailandia. A pochi minuti dal termine della sessione, il campione del mondo spagnolo, uscito con due gomme soffici nuove viene disarcionato violentemente all’ingresso della curva 7. L’impatto con l’asfalto è durissimo e il pilota non si rialza.

Visibilmente dolorante, Marquez si mette in piedi a fatica facendosi aiutare dai commissari a bordo pista. Per lui subito controlli al centro medio e successivamente il trasporto all’ospedale di Buriram. Nonostante la botta durissima sono escluse fratture. Marquez avrebbe solo dolore alla tibia sinistra e alla schiena. Il pilota sarebbe già stato dichiarato idoneo a gareggiare nelle prossime sessioni e in gara, corsa che potrebbe regalargli il titolo di campione del mondo con largo anticipo.

La prima sessione sì è chiusa con una doppietta Yamaha, con Maverick Vinales primo in 1’30”979 davanti a Fabio Quartararo. Più distanti Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.

IN PISTA – Dopo lo spavento, Marquez è tornato in sella per le seconde libere. Nessun problema, quindi per il campione del mondo spagnolo che, nonostante la moto distrutta, è regolarmente in pista con la sua Honda ed è pronto a giocarsi il titolo nel GP di Thailandia.