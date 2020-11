MotoGP GP di Valencia dove vederlo in diretta e streaming oggi

Secondo appuntamento consecutivo per il Motomondiale sul Circuito Ricardo Tormo. Dopo quello denominato GP d’Europa, ecco il MotoGP GP di Valencia, o se preferite, il Gran Premio della Comunità Valenciana, penultimo weekend per questa stagione 2020.

(QUI LIVE LA GARA)

Dopo la prima, grandissima e meritata vittoria per il leader del Mondiale Mir, ci si attende una risposta dagli inseguitori chiamati a far valere l’orgoglio per provare ancora a giocarsi qualche carta prima dell’ultima corsa in Portogallo. Alle spalle dello spagnolo, in testa alla classifica con 162, ecco i diretti inseguitori con Fabio Quartararo e Alex Rins. Poi Vinales e infine, ormai fuori dai giochi, Morbidelli e Dovizioso.

Per la gara di Valencia si attendono comunque grandi emozioni con sorpassi e sorprese visto che nelle prove libere sono stati molto veloci anche i ducatisti Miller e Bagnaia e la Honda di Nakagami.

MotoGP GP di Valencia: dove vederlo in diretta

Come sempre la MotoGP verrà trasmessa da Sky e da DAZN in diretta e in streaming live.

Più precisamente, su Sky la visione di tutte le fasi del weekend saranno visibili al canale Sky Sport MotoGP (canale 208). Per seguire l’evento sarà possibile, per gli abbonati, anche utilizzare Sky Go, il servizio che consente anche con dispositivi mobili di godere degli eventi su pc, smartphone e tablet.

Sempre via streaming, sarà possibile vedere il MotoGP GP di Valencia o se preferite il Gran Premio della Comunità Valenciana con DAZN.

ABBONATI A DAZN

Basterà scaricare l’applicazione, abbonarsi mensilmente e godere di tutta l’offerta sportiva che offre DAZN. Anche in questo caso l’accesso al Gran Premio sarà possibile dai diversi dispositivi mobili.

Per chi volesse vedere in chiaro sul piccolo schermo l’evento, dovrà fare affidamento su TV8 che però dovrebbe mostrare la gara solo in differita dopo alcune ore dall’effettivo svolgimento della corsa.

Di seguito gli orari del MotoGP GP di Valencia:

Sabato 14 novembre

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3

ore 14.10-14.40, MotoGP, Prove libere 4

ore 14.50-15.30, MotoGP, Qualifiche

Domenica 15 novembre

ore 10.00-10.20, MotoGP, Warm Up

ore 14.00, MotoGP, Gara