MotoGP GP Doha in diretta e streaming: orari e dove vedere qualifiche e gara

Tutto è pronto per il secondo appuntamento del Motomondiale 2021. Si corre ancora in Qatar per il MotoGP GP Doha. La gara si svolgerà nuovamente “in notturna” con l’utilizzo delle luci artificiali. Considerando lo spettacolo offerto nel primo GP, prepariamoci a vivere un’altra settimana ricca di emozioni e colpi di scena.

MotoGP GP Doha: dove vederlo in diretta e streaming

Come detto, in questo weekend del 2-4 aprile si torna in pista con il secondo appuntamento del Motomondiale in programma nuovamente in Qatar a Doha. Il primo Gp della stagione, vinto da Vinales, ha confermato che nella MotoGp potremmo trovarci di fronte ad un’altra stagione molto equilibrata, esattamente come quella passata. Il circuito del Losail sarà l’assoluto protagonista e ci aspettiamo grande spettacolo dai centauri in pista, soprattutto dai piloti di MotoGp. Scopriamo quindi dove vedere la MotoGp in tv in diretta per questo fine settimana. La diretta tv del MotoGP GP Doha sarà garantita da Sky, Tv8 e DAZN.

La gara è in programma domenica 4 aprile alle 19:00. Il secondo appuntamento della stagione a due ruote sarà visibile in diretta su Sky (pacchetto Sky Sport), su Dazn e in chiaro su TV8. Si parte alle 16:00 con i ragazzini terribili della Moto 3, si prosegue alla 17:20 con la Moto2 per poi chiudere alle 19:00 con l’evento più atteso: la gara di MotoGp.

Questo il programma completo per il MotoGP GP di Doha:

Sabato 3 aprile

Ore 12.20: prove libere 3 Moto3

Ore 13.15: prove libere 3 Moto2

Ore 14.10: prove libere 3 MotoGP

Ore 16.30: qualifiche Moto3

Ore 17.25: qualifiche Moto2

Ore 18.20: prove libere 4 MotoGP

Ore 19: qualifiche MotoGP

Ore 20.45: conferenza stampa piloti

Domenica 4 aprile

Ore 13.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16: gara Moto3

Ore 17.20: gara Moto2

Ore 19: gara MotoGP