MotoGP Gp Francia, è super Bezzecchi. Marquez e Bagnaia out

Grande vittoria in Francia di un grandioso Marco Bezzecchi che sul traguardo ha preceduto Martin e Zarco. Il pilota italiano a -1 punto in classifica dal connazionale e leader della classifica Bagnaia out. Pecco costretto al ritiro dopo la bagarre al quinto giro con -Vinales. Caduta anche per un contatto tra Marini e Aleix Espargaró. Clamoroso scivolone nel finale di Marc Marquez, era secondo. Nessuna frattura alla caviglia per Pecco Bagnaia: il pilota Ducati è stato portato al centro medico per esami dopo aver sentito dolore alla caviglia in seguito all'incidente con Vinales. Ma per fortuna sembrano scongiurate problematiche gravi. Pecco potrebbe comunque sottoporsi a una risonanza per sicurezza nei prossimi giorni in Italia. La MotoGP torna nel weekend dell’11 giugno con la gara del Mugello.