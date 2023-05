MotoGP GP Francia, orario e dove vederlo in tv e streaming

Si corre oggi a Le Mans: semaforo verde per la partenza alle 14. Tutto è pronto per la corsa in Francia della MotoGP.

Le qualifiche, la sprint e oggi la gara. Si corre domenica 14 maggio 2023 per il MotoGP GP Francia la corsa più attesa che assegnerà punti pesanti per il Motomondiale. Si riparte dalla prima posizione in qualifica di Bagnaia che se la vedrà con Marc Marquez con il quale, per tutto il weekend, si è punzecchiato. Attenzione anche agli outsiders con Martin che ha vinto la sprint e potrebbe volersi ripetere.

MotoGP GP Francia: orario e dove vederlo in tv Dopo la vittoria di Bagnaia a Jerez, torna oggi la MotoGP con la gara del GP di Francia a Le Mans. Si tratta del quinto appuntamento del Motomondiale 2023. Dopo le emozioni delle qualifiche e della gara sprinti, si fa ancora più sul serio con la corsa con orario della partenza previsto alle 14:00. Prima, invece, toccherà alle altre classi: alle 11:00 la moto3, moto2 in programma alle 12:15. Per vedere il GP a Le Mans sarà possibile farlo in diretta tv live e streaming su Sky, in chiaro in differita su TV8.

Pecco Bagnaia sulla sua Ducati, come detto, si è preso la pole position e partirà davanti a Marquez e Marini nella griglia di partenza. Assenti Enea Bastianini (Ducati), Miguel Oliveira (Aprilia RNF) e Pol Espargarò (KTM GasGas) che saranno sostituiti da Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori e Jonas Folger. Ricordiamo che Martin ha vinto la sprint race e vuole provare a giocarsi qualcosa di importante anche in questa domenica 14 maggio 2023.