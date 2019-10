MotoGP GP Giappone diretta tv e streaming, dove vedere la gara di Motegi

MotoGP GP Giappone, si corre a Motegi il 16° appuntamento del Mondiale. Dopo il trionfo di Marc Marquez a Buriram, la MotoGP non si ferma. Dopo le qualifiche mozzafiato e l’ennesima pole del pilota spagnolo, ecco un’altra super corsa da non perdere.

La Honda vuole chiudere i giochi anche per il mondiale costruttori: se il team giapponese riuscirà a confermare (o ad aumentare) i 77 punti di vantaggio sulla Ducati, il titolo sarà matematico.

MotoGP GP Giappone diretta tv e streaming – Come tutti Gran Premi della MotoGP, sarà possibile seguire il GP Giappone in diretta esclusiva alle 8,00 su Sky Sport MotoGP al canale 208 e Sky Sport Uno al canale 201. Prima della MotoGP si affronteranno i protagonisti del Mondiale di Moto3 e Moto2, impegnati nelle gare al via rispettivamente alle 5 e alle 6.20. Le gare potranno essere seguite anche in streaming con Sky Go mentre sarà disponibile anche il racconto con il liveblog della MotoGP GP Giappone anche su Skysport.it e l’app di Sky Sport. Il Gran Premio verrà trasmesso anche in differita su TV8 a partire dalle 14,00.

Ecco il programma completo su Sky di domenica 20 ottobre:

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5.00: Gara Moto3

Ore 6.00: Paddock Live

Ore 6.20: Gara Moto2

Ore 7.15: Paddock Live Gara

Ore 7.30: Grid

Ore 8.00: Gara MotoGP (repliche alle 10.15, 14, 17)