MotoGP GP Giappone, vince ancora Marquez davanti a Quartararo e Dovizioso. Cade Rossi

Marquez vince, ancora lui. Lo spagnolo della Honda trionfa ancora a Motegi nel GP del Giappone. Alle sue spalle Quartararo e Dovizioso. Male Valentino Rossi, caduto durante la corsa.

Dopo la pole incredibile di ieri, il pilota campione del mondo conferma di essere superiore a tutti i rivali e si impone anche questa volta. Decima vittoria stagionale, quarta consecutiva sintomo di uno stato di forma eccellente.

ARRIVO – Come detto è ancora Marc Marquez ad imporsi. Bene Quartararo e Dovizioso sul podio: 2° e 3°. Alle loro spalle, appena fuori dal podio, Vinales, Crutchlow, Morbidelli, Rins, Mir, Petrucci, Miller a completare la top 10. Male Valentino Rossi che cade quando era 11esimo a quattro giri dalla fine del GP. Da sottolineare come Fabio Quartararo abbia conquistato, con l’ennesima prestazione importante, il premio di Rookie of the year.