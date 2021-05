MotoGP GP Jerez in diretta e streaming: orari e dove vederlo

Si corre il quarto appuntamento del Motomondiale 2021.

Per vedere il MotoGP GP Jerez in diretta ci saranno diverse soluzioni. Gli orari in TV per seguire il GP Spagna 2021 saranno quelli consueti per i circuiti europei con la gara della MotoGP che scatterà domenica 2 maggio alle 14:00 ora italiana e preceduta da quelle della Moto3, della Moto2, e anche della MotoE, al debutto stagionale. Tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse come in diretta da Sky Sport MotoGP (canale 208). Diverse sessioni di libere delle 3 classi, le qualifiche della MotoGP e tutte le gare della domenica saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport Uno (canale 201). In streaming sarà possibile vedere la tutte le sessioni su DAZN e Now TV. Tutte le qualifiche e le gare saranno in diretta in chiaro per tutti gratuitamente, anche su TV8, rete Sky sul canale 8 del Digitale Terrestre.