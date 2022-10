MotoGP GP Malesia: Jorge Martin fa la pole. Male Bagnaia e Quartararo

Si sono corse le qualifiche in Malesia: la griglia di partenza.

Redazione ITASportPress

C'è grande attesa in MotoGP per il weekend del GP Malesia dove Pecco Bagnaia è chiamato a confermare la leadership conquistata nella scorsa settimana dopo una grande rimonta su Fabio Quartararo. Il sabato di qualifiche è stato, però, molto difficile anche se non così negativo. Infatti, sebbene il pilota Ducati si sia piazzato 9° in griglia, peggio ha fatto El Diablo, 12°. In pole position Jorge Martin, davanti a Bastianini e Marc Marquez.

MotoGP GP Malesia: le qualifiche — Pole con record della pista per Jorge Martin (Pramac) a Sepang, in Malesia. Lo spagnolo ha fatto registrare il tempo di 1:57.790. Con lo spagnolo in prima fila scatteranno Bastianini e Marc Marquez.

Come anticipato, non bene i due che si stanno giocando il titolo. Bagnaia, 9° e in difficoltà, peggio Quartararo, 12° alle spalle pure del compagno Morbidelli (ottimo 7°).

Dalla seconda fila partiranno invece Bezzecchi, Rins e Marini. Decimo Aleix Espargaró.