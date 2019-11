MotoGP GP Malesia, trionfo di Vinales davanti a Marquez. Terzo posto per Dovizioso

Dopo le sorprese del warm-up odierno con Mir davanti a tutti, a Sepang, nel GP Malesia di MotoGP trionfa Vinales. Secondo Marquez, terzo Dovizioso. Grande battaglia per l’ultimo gradino per il podio tra il pilota Ducati e Valentino Rossi ma alla fine il dottore si arrende.

LA GARA – Pronti via a Sepang domina Vinales che ci mette poco a prendere la leadership della gara e scappar via. Marquez insegue senza particolari problemi derivanti da chi gli sta dietro. La battaglia è tutta per le posizioni dalla terza alla quinta piazza dove Dovizioso, Rossi e Rins provano a contendersi il gradino più basso del podio. Alla fine è il ducatista a salire e prendersi il ‘bronzo’. Bene anche Morbidelli 6° davanti a Quartararo, autore della pole di ieri. Petrucci nono.