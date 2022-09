MotoGP GP Misano in diretta e streaming: orario e dove vederlo

Nuova tappa italiana per il Mondiale 2022 della MotoGP . Oggi, domenica 4 settembre, sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico si corre la gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della classe regina del Motomondiale. Tutto è quindi pronto per il MotoGP GP Misano con l'orario della partenza fissato alle ore 14. Sarà ancora battaglia tra Ducati, Aprilia e Yamaha su tutte con la voglia di Bagnaia e Aleix Espargaro di recuperare punti sul leader del Mondiale Quartararo.

Sullo storico tracciato romagnolo va in scena dunque il 14° round stagionale. La gara del MotoGP GP Misano di oggi si potrà vedere vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro TV8 e anche su Sky. A scattare dalla pole è Miller con la Ducati, al suo fianco nella prima fila della griglia di partenza Bastianini e Bezzecchi. Parte 4° invece Vinales, in seconda fila con lui Bagnaia e Zarco.

Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2022 avrà inizio, come anticipato, alle ore 14 con i semafori verdi che darà il là alla corsa. Per quanto riguarda gli orari TV del collegamento pre-gara su TV8 e Sky si comincia con qualche minuto di anticipo, alle ore 13.15.

Come ogni gara, anche la corsa di Misano della MotoGP sarà preceduta dal warm-up, in programma alle ore 9.40, dalla gara di Moto 3 alle 11.00 e quella di Moto2 fissata alle 12.20.

La gara della MotoGP di oggi a Misano verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Gli abbonati potranno gustarsi la corsa anche in live streaming tramite l'app SkyGo e, previo acquisto del pass sport, anche sulla piattaforma NOW. Come detto, la gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP di oggi si potrà vedere anche in diretta gratis in chiaro e in streaming su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).