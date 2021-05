MotoGP GP Mugello in diretta e streaming: dove vederlo

Si corre in Italia l'atteso GP del Mugello

Si corre oggi per la MotoGP la fantastica corsa in Italia sul circuito del Mugello . Tutto è pronto per vedere sfrecciare le due ruote. Dopo le qualifiche del sabato , ecco la gara per il MotoGP GP del Mugello 2021. Si tratta di uno dei circuiti più veloci del calendario e che vedrà rinnovata la bagarre tra Yamaha e Ducati , dopo la vittoria di Jack Miller a Le Mans. Si attende qualche segnale anche dalla Honda di Marquez, ancora non al meglio e soprattutto da Valentino Rossi, apparso ancora in difficoltà. Il Dottore, però, in uno dei suoi circuiti preferiti, potrebbe fare qualche magia.

C'è grande attesa per vedere all'opera i piloti in una delle corse più interessante dell'intera annata. Il MotoGPGP del Mugello 2021 sarà visibile in diretta sul canale Sky Sport Uno HD, al canale 201. Sempre su Sky, è possibile seguire la gara sul canale tematico Sky Sport MotoGP HD, al canale 208. I tifosi delle classe regina potranno seguire tutte le fasi del weekend anche in streaming. In live streaming gratis, per gli abbonati Sky, sarà possibile farlo sulla piattaforma Sky Go. Oltre alla possibilità della pay tv, le qualifiche e le gare delle tre classi e quindi anche della MotoGP saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.