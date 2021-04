MotoGP GP Portogallo diretta e streaming: orario e dove vederlo

Si corre a Portimao il terzo appuntamento della stagione 2021 del Motomondiale

Tornano i motori e torna il Motomondiale. Si corre nel weekend il MotoGP GP Portogallo sul circuito di Portimao. Novità assoluta per questa gara: il ritorno di Marc Marquez in pista. Il pilota della Honda sembra aver risolto i problemi fisici e sarà della corsa insieme a tutti gli altri. Dopo i successi della Yamaha, prima con Vinales e poi con Quartararo, vedremo se cisarà un terzo vincitore in altrettante gare.

MotoGP GP Portogallo: orario e dove vederlo

Sul circuito di Portimao va in scena un nuovo weekend di gara per la MotoGP dopo quello vissuto in Qatar e vinto da Fabio Quartararo. Dopo le prime due sessioni di prove libere del venerdì, ecco sabato dalle 10.55 con la terza sessione e successivamente FP4 e qualifiche al via dalle 14.30. Domenica, tempo di warm-up dalle 10.30 e successivamente dalle 14.00 la gara. Scopriamo ora come vedere in diretta e streaming il MotoGP GP Portogallo, gli orari e il programma.

Il MotoGP GP Portogallo sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su DAZN e Sky Go. In streaming ci sarà la possibilità di seguirlo anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc. Per quanto riguarda la diretta in televisione, qualifiche e gara saranno visibili anche su TV8 in chiaro, ma in differita. Questo il programma completo per vedere live la terza corsa del Motomondiale 2021.

Programma MotoGP GP Portogallo:

Sabato 17 aprile

10:55 – Prove libere 3

14:30 – Prove libere 4

15:10 - Qualifiche

Domenica 18 aprile

10:30 – Warm Up

14:00 – Gara