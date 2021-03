MotoGP GP Qatar 2021 in diretta e streaming: dove vedere qualifiche e gara

La MotoGP è pronta a ripartire con la stagione 2021. Si corre nel weekend il MotoGP GP del Qatar 2021. Grandi emozioni per la nuova annata che vede tanti possibili protagonisti, esattamente come lo scorso campionato.

Spicca l’assenza ancora di Marc Marquez, ma i fari saranno accesi soprattutto sul campione del mondo in carica Mir e su i possibili antagonisti: da Vinales e Quartararo con la Yamaha ufficiale, fino a Morbidelli e Valentino Rossi, in sella alla Petronas. Occhio anche alla Ducati con Miller e Bagnaia e, ovviamente, alla Suzuki che proverà a confermarsi.

MotoGP GP Qatar 2021: dove vederlo

Il weekend della MotoGP è già partito con le prime due sessioni di prove libere andate in scena venerdì 26 marzo al Losail International Circuit che ospiterà sabato 27 marzo la terza sessione di prove libere (ore 11.20 Moto3, ore 12.15 Moto2 e 13.10 MotoGP) e le qualifiche (ore 15.30 Moto3, ore 16.25 Moto2 e ore 18.00 MotoGP). Gli appassionati potranno seguire tutti gli appuntamenti in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Dazn, SkyGo e NOW (per gli abbonati). Su Tv8 – in chiaro – alle 21.30 andrà in onda una sintesi.