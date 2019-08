MotoGP, GP Silverstone: pole position di Marquez. Ottimo Rossi in seconda piazza. Solo settimo Dovizioso

Giornata di qualifiche per la MotoGP impegnata in Gran Bretagna a Silverstone. Dopo le Libere 4 in cui il più veloce è stato Marquez davanti a Quartararo e Vinales, ecco ad imporsi è stato ancora lo spagnolo campione del mondo in carica. Pole position, quindi, per il pilota Honda che mette dietro di sé Rossi e poi Miller. Solo settimo Dovizioso.

Ecco la griglia di partenza per le prime dieci posizioni: Marquez, Rossi, Miller, Quartararo, Rins, Vinales, Dovizioso, Morbidelli, Crutchlow, Nakagami.