MotoGP, GP Spagna: Aleix Espargaro fa sua la pole position. 5° Bagnaia

Sarà l' Aprilia di Aleix Espargaro a scattare in pole position nella Sprint Race e nel MotoGP GP Spagna , quarta tappa del Motomondiale 2023.

Lo spagnolo, dopo le prove dove si era mostrato assolutamente competitivo, ha chiuso in 1'37''216 una qualifica eccezionale condizionata dal meteo instabile.

Il pilota è riuscito a mettere tutti alle spalle tenendosi dietro la Ktm di Miller (+ 0''221) e la Ducati Pramac di Martin (+ 0''242), che partiranno con lui in prima fila.

Non benissimo la Ducati di Francesco Pecco Bagnaia, che dopo aver faticato molto nelle libere ed essere passato dal Q1 chiude col 5° tempo (+ 0''341) e scatterà dalla seconda fila affiancato da altre due Ktm, quella di Binder (4°) e quella della wild card Pedrosa (6°).

Delude la Honda ed in particolare il vincitore di due settimane fa ad Austin, Alex Rins, 18° con una moto che sembra non funzionare con il solo Nakagami abbastanza in palla.