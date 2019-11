MotoGP GP Valencia, Marquez chiude con l’ennesimo trionfo. Male gli italiani

Il Gran Premio di Valencia, l’ultimo del motomondiale 2019, è vinto, tanto per cambiare, da Marc Marquez: nel circuito di casa, lo spagnolo conquista l’ennesimo trionfo – il dodicesimo – di questa stagione strepitosa, raggiungendo quota 420 punti, a +154 dal secondo (mai successo nella storia del massimo campionato motociclistico). Netto il distacco del pilota su Honda rispetto alla Yamaha Petronas di Quartararo e la Ducati Parma di Miller. Dominio assoluto del fenomeno di Cervera, che ha permesso alla Honda di vincere il triplette: titolo piloti, costruttori e riservato ai team. Gli italiani, a Valencia, non concludono nel migliore dei modi: Dovizioso quarto, Rossi solo ottavo, cadute per Petrucci e Morbidelli. Jorge Lorenzo finisce tredicesimo, alla sua ultima gara in carriera in MotoGP.