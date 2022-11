MotoGP GP Valencia: orario e dove vederlo in diretta e streaming

Ultimo appuntamento col Motomondiale: corsa decisiva per il titolo.

Il Mondiale di MotoGP si conclude oggi con la gara del GP Valencia che assegnerà il titolo iridato. C'è grande attesa per quella che potrebbe essere la vittoria del pilota Ducati Pecco Bagnaia, attuale leader del Mondiale. Orario della partenza alle 14 di oggi 6 novembre 2022.

MotoGP GP Valencia: orario e dove vederlo La MotoGP e nel dettaglio il GP Valencia si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky a partire dalle 14. In replica in differita su TV8 alle ore 17.00. Prima della classe Regina le gare conclusive per Moto3 e Moto2.

Dopo le qualifiche del sabato che hanno visto Jorge Martin in pole nella griglia di partenza davanti a Marquez e Miller, ci sarà grande attesa per come si comporteranno Quartararo (che scatta 4°) e Pecco Bagnaia (8°).

Oggi sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, come detto, va in scena la gara conclusiva del Mondiale della MotoGP 2022 che potrà essere seguita live. In che modo? In TV sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). In streaming, invece, la gara sul circuito valanciano è visibile live su SkyGo e, dopo la sottoscrizione del pass sport, anche su NOW.

Diversi invece gli orari TV per vedere gratis in chiaro il GP di Valencia. La gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 17:00 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini.

Non resta che attendere i semafori verdi e godersi lo spettacolo.