MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Dopo una settimana di pausa torna il Motomondiale per il MotoGP Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno per il terzo appuntamento della stagione 2020-2021. Il programma del weekend ha visto già le moto e i piloti protagonisti con le conferenze del giovedì e le prime libere del venerdì. Sabato 8 agosto le qualifiche e domenica 9 agosto la gara.

Per la corsa della domenica sarà quasi certamente battaglia tra il grande protagonista di questo avvio del Motomondiale Fabio Quartararo e lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales. Non ci sarà, come noto, il campione del mondo Marc Marquez out anche per questa gara a seguito della seconda operazione per la frattura dell’omero. Al suo posto la Honda farà correre Stefan Bradle per questa gara nella speranza di recuperare al più presto lo spagnolo. Sotto la lente d’ingrandimento anche Valentino Rossi, reduce dall’ottimo terzo posto in Andalusia e a caccia del 200esimo podio nella top class. Da tenere sotto controllo anche Dovizioso, al momento terzo nel mondiale, che proverà ad avvicinarsi al duo di testa.

MotoGP Gran Premio della Repubblica Ceca: dove vederlo

Come ogni appuntamento del Motomondiale, anche il MotoGP Gp della Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta tv e in streaming da Sky e da DAZN. Il Gran Premio del circuito di Brno potrà essere visto domenica in diretta su Sky Sport MotoGP al canale 208 e su Sky Sport Uno al canale 201 dalle 14.00. Ovviamente, l’emittente televisiva garantirà la copertura dalle prove libere del venerdì alla gara della domenica.

Sarà possibile vedere la gara anche su DAZN, la piattaforma di streaming che seguirà tutto il weekend a Brno. La visione del MotoGP Gp della Repubblica Ceca potrà essere garantita anche attraverso i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, pc e notebook, basterà scaricare l’applicazione e scegliere l’evento. Anche in questo caso l’orario sarà 14.10 per quanto riguarda le qualifiche del sabato e 14.00 per la gara domenicale. La gara in chiaro, nel piccolo schermo, sarà trasmessa da TV8 che manderà in onda le qualifiche e la gara ma solo in differite.

Questo il programma completo degli appuntamenti:

Sabato 8 agosto:

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 16:05: Paddock Live

Ore 17.30: conferenza stampa piloti

Ore 18.00: Paddock Live Show

Ore 18.15: Talent Time

Domenica 9 agosto:

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.15: Wheels

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

