MotoGP Gran Premio di Stiria, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Tutto è pronto per il secondo Gp consecutivo in Austria. Il Motomondiale rimane sul circuito per il MotoGP Gran Premio di Stiria. Grande attesa per il campionato su due ruote per il quinto appuntamento della stagione. Andrea Dovizioso tenterà il bis dopo il successo della scorsa settimana ma non sarà facile con tanti piloti in grado di dire la loro.

Cercheranno riscatto le Yamaha ufficiali di Vinales e Rossi e soprattutto il leader del Mondiale Fabio Quartararo. Ancora assente, invece, l’attuale campione del mondo in carica Marc Marquez, reduce dalla frattura all’omero e dalla doppia operazione chirurgica.

MotoGP Gran Premio di Stiria: dove vederlo

Per vedere in diretta tv e in streaming il Gran Premio di Stiria occorrerà avere Sky o DAZN. Saranno infatti le due emittenti a trasmettere live l’evento. Tutti i turni del weekend, dalle prove libere alla gara, saranno trasmessi in diretta esclusiva sia su Sky Sport MotoGP al canale 208 e su Sky Sport Uno al canale 201, sia che su DAZN. Gli orari sono sempre i soliti previsti dalla MotoGP con le qualifiche del sabato alle 14.10 e la gara della domenica alle 14.00. Se non si possiede né Sky né DAZN, si potrà assistere alla corsa in chiaro in tv ma solamente in differita. SArà, in questo caso, TV8 a trasmetterla. La stessa emittente manderà in onda anche le qualifiche, ma sempre qualche ora dopo l’effettivo svolgimento.

Per vedere live la gara in streaming, così come ogni turno di prove, si potrà usare anche Sky Go, per i soli abbonati Sky, accessibile esattamente come l’app DAZN anche da dispositivi mobili quali smartphone, tablet, pc e notebook. In questo modo si potrà vedere comodamente la corsa come meglio si crede. Occorrerà abbonarsi, scaricare l’applicazione e godersi lo spettacolo.

Questo il programma per il MotoGP Gran Premio di Stiria:

Venerdì 21 agosto

09:55-10:40 prove libere 1 MotoGP

14:10-14:55 prove libere 2 MotoGP

Sabato 22 agosto

09:55-10:40 prove libere 3 MotoGP

13:30-14:00 prove libere 4 MotoGP

14:10-14:50 qualifiche MotoGP

Domenica 23 agosto

09:40-10:00 warm-up MotoGP

14:00 Gara MotoGP

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE