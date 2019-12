MotoGP, Iannone positivo all’antidoping: sospeso

Brutte notizie per Andrea Iannone. La Federazione Internazionale di Motociclismo lo ha sospeso provvisoriamente perché risultato positivo ad un controllo antidoping. Le analisi sulle urine del pilota di Vasto, effettutate da un laboratorio accreditato WADA a Kreischa, sarebbero risultate “non negative” ad una sostanza non specificata della sezione “Steroidi androgeni anabolizzanti esogeni (AAS)” nei controlli effettuati dopo il GP di Malesia a Sepang dello scorso 3 novembre quando correva per l’Aprilia.

Iannone è stato sospeso secondo l’articolo 7.9.1 del codice antidoping della Fim. A partire dalla data odierna, il pilota potrà chiedere l’analisi del campione di urine e la revoca della sospensione provvisoria. Al momento, però, gli sarà vietato di partecipare a qualsiasi competizione o attività motociclistica fino a nuovo avviso. La FIM, con una nota, ha fatto sapere di non poter “fornire ulteriori particolari per il momento”.