MotoGP, in Australia vince ancora Marquez: Crutchlow e Miller sul podio. Lontani Dovizioso e Rossi

MotoGP, in Australia vince Marquez. Lo spagnolo della Honda trionfa ancora dopo una lotta con Vinales, caduto in un attacco disperato all’ultimo giro. Sul podio Crutchlow (2°) e Miller (3°). Gli Bene Iannone con il sesto posto. Male Dovizioso e Rossi alle sue spalle.

GARA – Una corsa che ha visto tante sorprese, ad iniziare dalle scelte delle gomme. Molti piloti hanno optato per decisioni differenti. Dalla più soft davanti e dietro per Vinales alla media-hard di Dovizioso. Dopo una partenza importante, con Rossi che si porta anche al comando, è la Honda di Marquez a fare la differenza e risalire la china. Ora in testa c’è Vinales con Rossi che piano piano scivola verso posizioni lontante dalla lotta. Negli ultimi giri è bagarre con lo spagnolo della Yahama che le prova tutte per stare davanti a Marquez, ma esagera e cade. Sul podio, insieme al campione del mondo, salgono Crutchlow e Miller.