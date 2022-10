MotoGP, in Australia vola Jorge Martin: pole position davanti a Marquez e Bagnaia

Giornata di qualifiche in Australia per la MotoGP.

C'èera grande attesa per le due ruote in questa mattina di Phillip Island. La MotoGP corre in Australia e le qualifiche hanno detto che a centrare la pole position è stato Jorge Martin con la sua Ducati Pramac. Il portoghese si è messo davanti a tutti facendo meglio, di soli 13 millesimi, della Honda di Marc Marquez. I due potrebbero essere decisivi in gara nella lotta al titolo dato che precedono in griglia i principali contendenti alla vittoria finale. Pecco Bagnaia è terzo, davanti a Aleix Espargaro, quarto, e Fabio Quartataro, quinto sulla Yamaha. A seguirli Johann Zarco, Luca Marini, Jack Miller e Marco Bezzecchi.