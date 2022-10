MotoGP, in Malesia Bagnaia vince davanti a Bastianini e Quartararo

Dopo le qualifiche del sabato dove c'erano state delle sorprese, ecco che anche la gara della MotoGP in Malesia ha regalato attimi di grande emozione. Out Jorge Martin, uomo della pole position ieri, a vincere è stato Pecco Bagnaia a che si porta a -2 punti dalla vittoria del Mondiale. Al pilota Ducati, infatti, basteranno giusto due punticini per laurearsi campione del Mondo dato che ne ha ora 23 di vantaggio su Quartararo (terzo al traguardo). Ottimo secondo posto per Bastianini che, probabilmente, ha ricevuto ordine di scuderia per non dare troppo fastidio alla Rossa ufficiale.