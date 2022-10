MotoGP, in Thailandia vola Bezzecchi: pole position davanti a Martin e Bagnaia

Ancora un italiano protagonista in MotoGP . Dopo le recenti prove di Bagnaia - fatta eccezione per l'ultimo Gran Premio -, ecco prendersi la scena anche Marco Bezzecchi . Il centauro ha conquistato la pole del GP Thailandia di questo weekend.

Grande prova per l'italiano nel MotoGP GP Thailandia con una qualifica da urlo. Per Bezzecchi si tratta della prima storica pole col team Mooney VR46. Il pilota scatterà dalla prima fila davanti alle due Ducati di Jorge Martìn e Francesco Pecco Bagnaia. Fabio Quartararo, leader del Mondiale, si è dovuto invece accontentare della quarta casella in griglia davanti alle altre due Desmosedici di Zarco e Bastianini.

Il terzo pilota nella classifica mondiale, Aleix Espargarò, invece, non è stato in grado di lottare per le buone posizione. Per lo spagnolo 13° posto in griglia di partenza e una gara che dovrà essere di rimonta.