MotoGP, la Honda raddoppia: Alex Marquez in squadra con il fratello Marc

La Honda ha sciolto le ultime riserve sul 2020. Sarà Alex Marquez il sostituto di Jorge Lorenzo, ritiratosi al termine di questa stagione. Campione del mondo in Moto2 al termine di un’annata ricca di sorprese, lo spagnolo andrà ad affiancare il fratello Marc nel team ufficiale della casa della grande ala. La scuderia di Tokyo potrà contare su due iridati capaci di raccogliere insieme ben 10 titoli iridati (2 per Alex e ben 8 per Marc). Per la prima volta nella recente storia del Motomondiale un top team sarà interamente composto da due fratelli. Marquez junior sottoscriverà un contratto annuale.