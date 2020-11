MotoGp, la Yamaha penalizzata di 50 punti nella classifica costruttori

Alla vigilia delle ultime tre gare della stagione la Yamaha è stata messa sotto indagine dalla Federazione per aver sostituto le valvole dei propri motori senza rispettare il protocollo tecnico che prevede l’approvazione unanime degli altri costruttori -riporta sport.sky.it-. L’infrazione del regolamento è avvenuta nelle prime gare della stagione a Jerez sui motori usati dai piloti Yamaha. Nelle prime ore del pomeriggio è anche circolata l’ipotesi che potessero essere tolti punti a Quartararo, Vinales e Morbidelli spianando la strada a Mir per la conquista del Mondiale. In serata, però, è arrivata la penalità della Federazione che ha tolto 50 punti alla Yamaha nella classifica costruttori e nella classifica team 20 punti alla squadra ufficiale e 37 al team satellite Petronas.

Rimane il fatto che la Yamaha non ha seguito il protocollo per sostituire le valvole difettose che sono state montate sui propri motori ma è stata la stessa casa giapponese, dopo aver sostituito le valvole incriminate, a confermare di aver apportato la modifica e questo probabilmente è servito per non inasprire la pena. Un compromesso evidentemente per evitare che la corsa Mondiale fosse condizionata da una penalità.