MotoGP, le prime parole di Marquez dopo l’incidente

Prima la rimonta pazzesca, poi la rovinosa caduta. Il GP di Marc Marquez si è interrotto sul più bello dopo un errore dello spagnolo che lo aveva costretto a ripartire dalla 16esima posizione. Una volta agguantata la terza piazza infatti, un high-side ha sbalzato il pilota che si è procurato la frattura completa dell’omero.

LE PRIME PAROLE DI MARQUEZ

Dopo poche ora dalla caduta, il Cabroncito ha postato sulla sua pagina Instagram una foto con il braccio ingessato e un messaggio per i suoi tifosi: “Qualche volta le cose non vanno proprio come ti aspetti. Tuttavia, la cosa più importante è alzarsi e andare avanti. Spero vi sia piaciuto il ritorno alle corse! Martedì dovrò sottopormi a un intervento chirurgico per ridurre la frattura dell’omero del mio braccio destro. Vi prometto che tornerò il prima possibile, più forte di prima!”