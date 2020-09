MotoGP, l’ironia di Valentino Rossi: “Basta, ora chiudo l’Academy”

Tre gare appassionanti nel weekend motociclistico. Dallo spettacolo della Moto3 si è passato al dominio azzurro in Moto2 e MotoGP. Marini vince davanti a Bezzecchi e Bastianini, mentre nella Classe Regina è Morbidelli ad avere la meglio su Bagnaia e Mir.

VALENTINO ROSSI IRONICO: “CHIUDO L’ACADEMY”

Il numero 46 ha terminato quarto un GP disputato con grande voglia e solo le gomme nel finale hanno negato il podio al 9 volte Campione del Mondo. Intervistato a margine della gara, Rossi ha scherzato così riguardo ai suoi piloti della Sky VR46 Academy: “Voglio darvi una notizia bomba. Abbiamo deciso di chiudere in bellezza dopo il 1° e il 2° posto di Marini e Bezzecchi in Moto2 e il 1° e il 2° posto di Morbidelli e Bagnaia davanti a me in MotoGP. Abbiamo deciso di chiudere l’Academy, Chiudiamo col botto, ci siamo divertiti, abbiamo esagerato…Quando mi ha passato Bagnaia e Morbidelli è andato via ho pensato: ‘Ma di chi c…è stata l’idea di fare l’Academy?!’ Ma non potevo arrabbiarmi con nessuno, l’idea è stata mia…E dopo questa vittoria ho deciso che con Morbidelli parleremo solo di calcio“.