MotoGP, Marquez ci sarà ad Austin: l’annuncio

Lo spagnolo dovrebbe correre nel weekend

Redazione ITASportPress

Marc Marquez tornerà a correre nel weekend ad Austin, uno dei suoi circuiti preferiti dove ha ottenuto sette vittorie in carriera. Dopo i problemi fisici, il pilota della Honda, anche a seguito del test con la Cbr 600, ha ottenuto il via libera dai medici per rientrare dopo la diagnosi di una nuova diplopia.

Il numero 93, che aveva saltato la gara in Indonesia e il weekend in Argentina per curarsi dopo la violenta caduta nel warm up a Mandalika, ha annunciato, insieme al suo team, di essere pronto per la gara in America.

Sui social, le immagini prima della partenza con tanto di bagagli e sorriso.

Dopo tre settimane complicate, Marquez dovrebbe dunque prendere parte a tutto il weekend di Austin, uno dei circuiti che gli piace maggiormente. La caduta e la paura per il ritorno della diplopia, per il momento sembrano essere alle spalle. La speranza è di poterlo vedere tornare al top una volta per tutte.