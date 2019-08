MotoGP: Marquez inarrestabile, Dovizioso e Miller sul podio

Un rullo compressore. Marc Marquez è semplicemente inarrestabile in questo momento. Il pilota della Honda conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca, scattato con oltre mezz’ora di ritardo rispetto all’orario stabilito per uno scroscio d’acqua. La Direzione Gara ha optato per una partenza posticipata. Su una pista inizialmente molto scivolosa, Marquez è scattato dalla pole, seguito dall’ottimo Andrea Dovizioso. Subito dietro ai rivali per il Mondiale si sono portati Alex Rins e Jack Miller. Dopo metà gara, il campione spagnolo ha cambiato passo ed è volato verso la vittoria, la sesta sinfonia stagionale. Secondo posto per Dovizioso, ora distante dalla leadership 63 punti. Terzo posto per Jack Miller. Quarto Rins. Buona gara per Valentino Rossi che rimonta nelle battute iniziali e conclude alle spalle di Cal Crutchlow.