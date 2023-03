MotoGP, Marquez operato alla mano: salta GP Argentina

Dopo il brutto incidente nel GP di Portogallo tra Marc Marquez e Miguel Oliveira, arrivano brutte notizie per lo spagnolo della Honda. Infatti, il centauro ha riportato una frattura scomposta della mano destra che lo ha obbligato all'intervento e al forfait per il prossimo Gran Premio in Argentina.

Al rientro in Spagna per ulteriori accertamenti, infatti, all’otto volte iridato è stata diagnosticata una frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice della mano destra. Il numero 93 è stato subito operato al Ruber Internacional Hospital di Madrid dal dottor Ignacio Roger de Oña alla guida di un team composto dal dottor Samuel Antuña e dal dottor Andrea Garcia Villanueva.

La Honda ha comunicato, a seguito dell'operazione, che Marquez salterà la prossima prova in Argentina "per concentrarsi completamente sul recupero e arrivare ai prossimi appuntamenti nelle migliori condizioni possibili". Oltre al danno dell’incidente con Oliveira, quindi, per lo spagnolo, colpevole per aver generato la caduta di entrambi, anche la beffa.