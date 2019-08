MotoGP: Marquez, pole da urlo. Quartararo e Dovizioso in prima fila

Un ciclone si abbatte sull’Austria. Marc Marquez domina le qualifiche del Gran Premio austriaco stampando un clamoroso 1’23″027, quasi mezzo secondo meglio del resto della concorrenza. Una vera e propria prova di forza del fuoriclasse spagnolo della Honda. Accanto a lui partiranno il sorprendente Fabio Quartararo ed Andrea Dovizioso. L’italiano della Ducati ha comunque il ritmo per poter insidiare Marquez e provare ad accorciare sensibilmente in un campionato finora dominato dall’alfiere della casa di Tokyo. In seconda fila Vinales, Bagnaia, Nakagami, davanti a Rins, Miller e Crutchlow. Decimo tempo per Valentino Rossi, mentre Danilo Petrucci chiude in dodicesima piazza dopo una scivolata. Domani la gara alle ore 14.