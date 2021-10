MotoGP, Marquez vince a Misano. Cade Bagnaia, Quartararo campione

Fabio Quartararo è campione del mondo in MotoGP

La MotoGP ha il suo nuovo re. Si chiama Fabio Quartararo , francese classe 1999, che, dopo due anni di apprendistato, piazza il colpo giusto al terzo tentativo nella top class. Il pilota nizzardo riporta la Yamaha al titolo dopo sei anni di digiuno, approfittando anche della caduta dell'ultimo avversario rimasto in lotta per il titolo: Francesco Bagnaia . La gara va invece a Marc Marquez , che torna a vincere due gare consecutive a distanza di due stagioni. Lo spagnolo sembra ormai tornato sui suoi livelli di forma abituali. Sul podio anche Pol Espargaro (Honda) ed Enea Bastianini.

Al via Bagnaia parte meglio di tutti, ma si ritrova Marquez alle calcagna. Lo spagnolo non molla, tallonandolo da vicino. Quartararo, invece, mette in mostra una risalita perfetta dalla tredicesima posizione. Il francese risale fino alla terza piazza, mentre davanti a lui è lotta tra Marc e Pecco. L'italiano sbaglia a sei giri dalla fine. La festa francese può iniziare.