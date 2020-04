MotoGP, mazzata per Iannone: 18 mesi di sospensione per doping

Non arrivano buone notizie per Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp è stato sospeso dalle gare per 18 mesi dopo esser risultato positivo ad un controllo antidoping in occasione del GP di Malesia del 3 novembre scorso.

Lo ha deciso la disciplinare della Federmoto internazionale che però ha spiegato in una nota come Iannone sia stato vittima di una contaminazione dovuta all’aver ingerito della carne in un ristorante. In tal senso, quindi, una vera e propria beffa e mazzata per il pilota. In precedenza, come si legge in una nota “Tutti gli atleti riconosciuti contaminati sono stati prosciolti, pertanto al momento è un caso unico”.

Adesso Iannone e l’Aprilia si rivolgeranno al Tas di Losanna dove potrebbe ottenere una sentenza diversa entro l’autunno e dunque correre nell’eventualità che la MotoGp riprenda dopo l’emergenza coronavirus.