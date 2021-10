MotoGP Misano, ultima in Italia di Valentino Rossi: arriva omaggio della Lega Serie B

L'omaggio della Lega cadetta al Dottore

Quest'oggi sarà tempo del GP di Misano, per quella che di fatto sarà l'ultima gara italiana di Valentino Rossi, che correrà quest'anno il suo ultimo Mondiale MotoGp in carriera. La gara odierna nel GP dell'Emilia Romagna sarà l'ultima in Italia per il campione marchigiano che è il grande atteso - nonostante l'ultimo posto in griglia di partenza - soprattutto dai suoi tifosi.