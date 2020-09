MotoGP, Morbidelli in pole. Quartararo 2° davanti a Rossi. Disastro Ducati

A Barcellona la Yamaha cala tre assi e si prende la prima fila al termine delle qualifiche della MotoGP. La casa di Iwata si dimostra nuovamente competitiva e fa un deciso passo in avanti in vista della gara di domani. La pole position va a Franco Morbidelli. L’italiano del team Petronas ferma il cronometro in 1’38″798, 210 millesimi meglio di Fabio Quartararo, suo compagno di team. Il francese avrà così l’occasione giusta per provare a tornare in testa al Mondiale. Si rivede davanti Valentino Rossi, terzo e distante 331 millesimi dalla pole. Seguono Jack Miller su Ducati, Maverick Vinales su Yamaha e l’altra Ducati clienti di Johann Zarco.

CRISI DUCATI

A Borgo Panigale, però, non si può certamente sorridere guardando alle moto ufficiali: Danilo Petrucci chiude nono, ma fa molto peggio il leader del Mondiale Andrea Dovizioso che scatterà in diciassettesima posizione. Un vero e proprio disastro che domani potrebbe costare carissimo al forlivese in ottica iridata.