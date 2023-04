MotoGP, nelle qualifiche è pole di Alex Marquez. Sorpresa Bezzecchi secondo

Per Alex Marquez si tratta della prima pole in carriera in MotoGP. Alle spalle si piazzano due piloti italiani: 2° Bezzecchi, 3° Bagnaia

Domani alle 19 davanti a tutti scatterà Alex Marquez che ha conquistato la pole in Argentina con il tempo di 1:43.881, al termine di una qualifica condizionata da una pista prima bagnata e poi via via più asciutta col passare dei minuti. In prima fila anche Bezzecchi (Mooney) e Bagnaia. 4° Morbidelli (Yamaha), 5° Vinales (Aprilia) e 6° Zarco (Pramac). Completano la top 10 Marini, Martin, Aleix Espargaró e Quartararo.