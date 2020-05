MotoGP, niente da fare: cancellate gare a Silverstone e Phillip Island

L’emergenza coronavirus mette in ginocchio il mondo dei motori. In questo caso della MotoGP. Pochi minuti fa l’annuncio ufficiale con la cancellazione di altri due GP, quello di Silverstone e quello di Phillip Island.

Nel Moto Mondiale 2020, quindi, non si correrà in Gran Bretagna e in Australia a causa delle restrizioni imposte nei due Paesi dall’emergenza coronavirus. Il GP di Silverstone era in programma il 30 agosto, mentre a Phillip Island si sarebbe dovuto correre il 25 ottobre. A questo punto il Motomondiale dovrebbe ripartire il 19 luglio a Jerez de la Frontera in Spagna e avrà nel suo complesso solo 12 gran premi. Al momento è salvo il Gran Premio di Misano Adriatico (6 e 13 settembre).