MotoGP, Oliveira vince il GP di Indonesia davanti a Quartararo e Zarco

Il portoghese trionfa

In sella alla sua KTM, il pilota ha vinto il GP di Indonesia , classe MotoGP, seconda prova de Mondiale 2022. Secondo il campione del mondo in carica Fabio Quartararo (Yamaha), terzo Johann Zarco (Ducati). La gara è partita con oltre un'ora di ritardo e si è svolta con pista bagnata per un acquazzone tropicale abbattutosi sull'isola di Lombok. Migliore dei piloti italiani Franco Morbidelli (Yamaha), settimo. Solo 15/o Francesco Bagnaia.

Da sottolineare come non abbia preso parte alla gara lo spagnolo Marc Marquez disarcionato dalla sua Honda nel warm up e ritenuto non idoneo a correre da parte dei medici.