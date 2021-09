MotoGP, prima vittoria per Bagnaia. Marquez 2°. Crolla Quartararo

Francesco Bagnaia conquista la vittoria al GP di Aragona battendo Marc Marquez

Francesco Bagnaia non poteva proprio scegliere un modo migliore per sbloccarsi. Il pilota della Ducati trionfa ad Aragon riportando la Ducati alla vittoria su questa pista dopo il primo acuto nel 2010 con Casey Stoner. Il successo arriva solo all'ultimo respiro: merito di un duello spettacolare con un ritrovato Marc Marquez. Lo spagnolo ha velocità e concretezza, come ai bei tempi, dimenticando per un giorno i problemi fisici. La volata sorride a Bagnaia che rintuzza i tentativi dell'otto volte campione del mondo. Terza posizione per l'iridato in carica Joan Mir. Entrambi approfittando della domenica deludente di Fabio Quartararo. Il francese, trionfatore a Silverstone nell'ultimo round, naufraga in gara, concludendo solamente ottavo. Il Mondiale resta comunque nel mirino per il pilota Yamaha, che ora ha 53 punti di vantaggio proprio su Bagnaia e 57 su Mir. Un gap importante e per il momento ancora rassicurante.